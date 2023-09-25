На минувшей неделе, с 18 по 24 сентября, на территории 33-го региона зафиксировано 33 ДТП, в результате которых погибли 4 участника дорожного движения, а 43 человека были ранены.

На минувшей неделе, с 18 по 24 сентября, на территории 33-го региона зафиксировано 33 ДТП, в результате которых погибли 4 участника дорожного движения, а 43 человека были ранены. Об этом сообщила пресс-служба .Среди пострадавших оказались 12 несовершеннолетних.Также за текущей период правоохранители зарегистрировали 298 аварий с материальным ущербом и задержали более 100 нетрезвых водителей. В ведомстве отмечают, что одна из аварий произошла с участием пьяного автолюбителя.