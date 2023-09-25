За рулем своей Лады погиб пенсионер при столкновении с Мерседесом во Владимирской...

За рулем своей "Лады" погиб пенсионер при столкновении с "Мерседесом" во Владимирской области.Трагедия произошла в Суздальском районе в минувшую субботу, 23 сентября около 7 часов 30 минут.По предварительной информации, на 8-ом километре дороги «Старый Двор - Черниж» в Суздальском районе 23-летний водитель автофургона "Mercedes" при выезде на главную дорогу не пропустил «Ладу Гранту» по управлением 74-летнего пенсионера, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В результате полученных травм водитель "Лады" скончался. Его пассажирка и пассажир "Мерседеса" госпитализированы.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.