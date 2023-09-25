В фильмах с участием Александра Петрова есть довольно откровенные моменты. Павел Воля попросил артиста раскрыть подробности съемок.

В фильмах с участием Александра Петрова есть довольно откровенные моменты. Павел Воля попросил артиста раскрыть подробности съемок.Александр Петров стал гостем нового выпуска шоу Павла Воли. Комик признался, что ему интересно, как создаются откровенные эпизоды, в которых принимает участие артист. Он попросил актера раскрыть подробности.Петров признался, что подобного рода съемки даются ему крайне тяжело. Соведущий программы Илья Соболев решил на своем примере показать, как проводятся съемки откровенных сцен. Юморист забрался на стол и постарался лечь на него: "Вот, как-то так это происходит?", — спросил Соболев у Петрова. Артист ответил утвердительно."И вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то еще поправляют", — рассказал актер.Почти год назад актер заявил, что решил взять паузу в карьере. Александр говорил, что в последние годы снимался почти без перерыва, поэтому устал от бешеного ритма жизни, к тому же его стали тяготить популярность и слава. Петров осознал, что хочет попробовать что-то новое.