Жительницу Москвы будут судить во Владимирской области за гибель несовершеннолетней в ДТП. По...

Жительницу Москвы будут судить во Владимирской области за гибель несовершеннолетней в ДТП.По версии следствия, вечером 13 июля женщина двигалась на автомобиле «Renault Megane» по территории СНТ «Мир-2» Филипповского сельского поселения. На перекрестке она, перепутав педали, наехала на 9-летнюю девочку. Автомобилем ее прижало к дереву, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.От полученных травм девочка погибла.Киржачский райсуд рассмотрит дело по существу.Фото: https://www.pxfuel.com