В Петушинском районе 46-летнюю женщину обвиняют в жестоком убийстве своей матери 1947 года рождения.

В Петушинском районе 46-летнюю женщину обвиняют в жестоком убийстве своей матери 1947 года рождения. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба .Следствие полагает, что подозреваемая поссорилась с пожилой родственницей и начала бить её ножом и молотком. От полученных ран несчастная умела на месте трагедии. Обвиняемая вызвала скорую, а медики сообщили в полицию.В настоящий момент женщина находится под стражей. Расследование продолжается.