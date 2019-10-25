Фигуристка Татьяна Навка не собирается уступать Яне Рудковской. Об этом супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала в программе Регины Тодоренко.

Фигуристка Татьяна Навка не собирается уступать ЯнеРудковской. Об этом супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Песковарассказала в программе Регины Тодоренко.О конфликте спортсменки Татьяны Навки и продюсера ЯныРудковской стало известно в начале октября. Как оказалось, Яну задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра, Татьянарешила поставить свое выступление вместе с пятилетней дочерью Надей. Обиженная Рудковскаяне смогла промолчать и воткнула Навке шпильку в социальных сетях, что породило скандал в прессе."Так случилось, что 27 декабря мы объявили премьерой. Так получилось.Яна пытается перенести, пытается мне объяснить, что давай кто-то из нас перенесет.А я не вижу в этом большой проблемы. У каждого свой зритель. Если кто-то непридет ко мне из моих друзей, я никогда в жизни не обижусь. Я знаю, что придутна следующий день", – заявила Навка.По словам Татьяны, уже много лет подряд премьеры ее шоуназначаются на 27 декабря. Фигуристка не собирается изменять традициям в угоду кому-либо.Навка также подчеркнула, что на Рудковскую обиды не держит.Более того, фигуристка благодарна продюсеру за бесплатную рекламу ее шоу."Я, наоборот, позвонила Яне и сказала: "Ян, спасибо тебе зарекламу. Конкуренция двигатель прогресса", – сказала в ютуб-шоуПо словам спортсменки, она всегда любила соперничать. Попризнанию , если раньше она приезжала на соревнования и понимала,что там у нее нет конкурентов, она падала духом.