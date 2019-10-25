Фигуристка Татьяна Навка не собирается уступать Яне
Рудковской. Об этом супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
рассказала в программе Регины Тодоренко.
Фигуристка Татьяна Навка не собирается уступать Яне
Рудковской. Об этом супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
рассказала в программе Регины Тодоренко.
О конфликте спортсменки Татьяны Навки и продюсера Яны
Рудковской стало известно в начале октября. Как оказалось, Яну задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра, Татьяна
решила поставить свое выступление вместе с пятилетней дочерью Надей. Обиженная Рудковская
не смогла промолчать и воткнула Навке шпильку в социальных сетях, что породило скандал в прессе.
"Так случилось, что 27 декабря мы объявили премьерой. Так получилось.
Яна пытается перенести, пытается мне объяснить, что давай кто-то из нас перенесет.
А я не вижу в этом большой проблемы. У каждого свой зритель. Если кто-то не
придет ко мне из моих друзей, я никогда в жизни не обижусь. Я знаю, что придут
на следующий день", – заявила Навка.
По словам Татьяны, уже много лет подряд премьеры ее шоу
назначаются на 27 декабря. Фигуристка не собирается изменять традициям в угоду кому-либо.
Навка также подчеркнула, что на Рудковскую обиды не держит.
Более того, фигуристка благодарна продюсеру за бесплатную рекламу ее шоу.
"Я, наоборот, позвонила Яне и сказала: "Ян, спасибо тебе за
рекламу. Конкуренция двигатель прогресса", – сказала в ютуб-шоу
По словам спортсменки, она всегда любила соперничать. По
признанию , если раньше она приезжала на соревнования и понимала,
что там у нее нет конкурентов, она падала духом.