В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег.

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".50-летнего Тэрада задержали накануне в аэропорту "Пулково". Он объявлен США в международный розыск за перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.Американская сторона проинформирована, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции. 15 октября суд в Петербурге постановил выдворить Тэраду из РФ по причине нарушения режима пребывания в стране.В декабре 2018 года русско-финская правозащитная организация разместила в Facebook обращение матери жительницы Санкт-Петербурга Миры Тэрада (в девичестве Оксана Вовк), где она сообщала о задержании дочери по запросу властей США в аэропорту Хельсинки.В июле 2019 года женщину экстрадировали из Финляндии. В США ей предъявили обвинение в распространении наркотиков и отмывании денег. Свою вину россиянка не признает.Известно, что задержанный гражданин США Алета Тэрада являлся мужем 31-летней Миры Тэрада. Он также был фигурантом этого дела, а в России скрывается от американского правосудия, проживая в Петербурге в квартире бывшей жены.По данным американских СМИ, Мира Тэрада предстанет перед судом присяжных в декабре.