В аккаунте, посвященном Анастасии Заворотнюк, появилась новая информация. Близкие звезды сериала Моя прекрасная няня поблагодарили за поддержку тех, кто когда-то получил поддержку от нее.

В аккаунте, посвященном Анастасии Заворотнюк, появилась новая информация. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" поблагодарили за поддержку тех, кто когда-то получил поддержку от нее.На протяжении нескольких дней блог, организованный в поддержку Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм" не обновлялся. Это обстоятельство даже обеспокоило некоторых поклонников артистки. Отметим, что, предположительно, эту страничку ведут близкие актрисы. И вот наконец сегодня, 25 октября, появились новые подробности.В аккаунте появились фотографии, на которых Анастасия Заворотнюк запечатлена на фоне новогодней елки с детьми.24 Окт 2019 в 1:18 PDTМатериал дополняется