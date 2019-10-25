В баскетбольной Старом Свете завершился первый игровой день 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные Химки играли в Мюнхене с местной Баварией и победили со счетом 87:74. Это третья победа химчан в евротурнире и они идут в тройке лидеров. Бавария осталась на 7-м месте.

В баскетбольной Старом Свете завершился первый игровой день 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные "Химки" играли в Мюнхене с местной "Баварией" и победили со счетом 87:74. Это третья победа химчан в евротурнире и они идут в тройке лидеров. "Бавария" осталась на 7-м месте.Матч очень оригинально разложился статистически. Первую и последнюю четверть выиграли мюнхенцы, причем с одинаковым счетом 19:17. Однако во втором и третьем отрезках встреч "Химки" оказались на голову сильнее хозяев и, что интересно, также добились дважды практически одинакового счета – 27:18 и 26:18. Именно рывок в середине матча дал команде Римаса Куртинайтиса решающее преимущество.