Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов находятся в ожидании малыша. Однако поведение модели всерьез беспокоит ее поклонников.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-beremennaya-kostenko-otkrovenno-o-vykidyshe.html" target="_blank">Беременная Костенко откровенно о выкидыше</a> - Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов находятся в ожидании малыша. Однако поведение модели всерьез беспокоит ее поклонников.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2019-beremennaya-kostenko-otkrovenno-o-vykidyshe.html]Беременная Костенко откровенно о выкидыше[/url] - Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов находятся в ожидании малыша. Однако поведение модели всерьез беспокоит ее поклонников.