После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах общественность широко обсуждала феномен новых лиц во власти. Мнения разделились: некоторые полагали, что дебютанты проявят себя к лучшему, другие резонно опасались, что новички доставят изрядную головную боль главе государства. По всей видимости, правы были вторые.
После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах общественность широко обсуждала феномен новых лиц во власти. Мнения разделились: некоторые полагали, что дебютанты проявят себя к лучшему, другие резонно опасались, что новички доставят изрядную головную боль главе государства. По всей видимости, правы были вторые.
Широко разрекламированные командой Зеленского новые лица во
власти стали миной замедленного действия. Последнее время дебютанты отметились
сомнительными высказываниями и странными законодательными инициативами, пишет
колумнист Сергей Устинов на портале "ПолитНавигатор".
"К концу октября все это приняло просто лавинообразный
характер, когда "слуги" принялись обвинять друг друга в коррупции и затеяли
проверку друг дружки на полиграфе", – отметил автор.
Новички из правительства не отстают от дебютантов Верховной
рады. Особо отличился министр развития экономики Тимофей Милованов. В разговоре
с журналисткой он признался, что собирается распродать остатки государственной
собственности. "Причем даже не имея представления о том, сколько можно
выручить за тот или иной объект", – сокрушается колумнист.
Вряд ли оппоненты Зеленского упустят возможность
использовать против президента чудачества его "пионеров". Недругам
главы государства даже не нужно изобретать пиар-кампании, устраивать против
него акции протеста, уверен автор.
"Потому что, учитывая количество идиотов на всех
уровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственными
силами", – добавил он.
Назначенцев президента можно разделить на две группы. Первые
– выходцы из студии "Квартал 95", который возглавлял Зеленский,
вторые – приближенные скандального олигарха Игоря Коломойского.