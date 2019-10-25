После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах общественность широко обсуждала феномен новых лиц во власти. Мнения разделились: некоторые полагали, что дебютанты проявят себя к лучшему, другие резонно опасались, что новички доставят изрядную головную боль главе государства. По всей видимости, правы были вторые.

После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах общественность широко обсуждала феномен новых лиц во власти. Мнения разделились: некоторые полагали, что дебютанты проявят себя к лучшему, другие резонно опасались, что новички доставят изрядную головную боль главе государства. По всей видимости, правы были вторые.Широко разрекламированные командой Зеленского новые лица вовласти стали миной замедленного действия. Последнее время дебютанты отметилисьсомнительными высказываниями и странными законодательными инициативами, пишетколумнист Сергей Устинов на портале "ПолитНавигатор"."К концу октября все это приняло просто лавинообразныйхарактер, когда "слуги" принялись обвинять друг друга в коррупции и затеялипроверку друг дружки на полиграфе", – отметил автор.Новички из правительства не отстают от дебютантов Верховнойрады. Особо отличился министр развития экономики Тимофей Милованов. В разговорес журналисткой он признался, что собирается распродать остатки государственнойсобственности. "Причем даже не имея представления о том, сколько можновыручить за тот или иной объект", – сокрушается колумнист.Вряд ли оппоненты Зеленского упустят возможностьиспользовать против президента чудачества его "пионеров". Недругамглавы государства даже не нужно изобретать пиар-кампании, устраивать противнего акции протеста, уверен автор."Потому что, учитывая количество идиотов на всехуровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственнымисилами", – добавил он.Назначенцев президента можно разделить на две группы. Первые– выходцы из студии "Квартал 95", который возглавлял Зеленский,вторые – приближенные скандального олигарха Игоря Коломойского.