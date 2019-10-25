Генеральный директор Amazon Джефф Безос лишился 7 миллиардов долларов за прошедшие сутки. Причиной стало недовольство инвесторов отчетом компании за третий квартал, передает со ссылкой на ..

Генеральный директор Amazon Джефф Безос лишился 7 миллиардов долларов за прошедшие сутки. Причиной стало недовольство инвесторов отчетом компании за третий квартал, передает со ссылкой на американский телеканал CNBC.Если котировки Amazon будут и дальше падать, то Джефф Безос может потерять статус самого богатого человека на планете. Его место займет основатель Microsoft Билл Гейтс. Как уточняет , в настоящее время состояние Безоса оценивается в 111 миллиардов долларов, а Гейтса – в 107 миллиардов долларов.