Звезды телестройки выясняют отношения. Иосиф Оганесян и Дмитрий Дмитренко из шоу Дом-2 подрались. Полное видео потасовки сегодня, 24 октября, появилось в Сети.

Звезды телестройки выясняют отношения. Иосиф Оганесян и ДмитрийДмитренко из шоу "Дом-2" подрались. Полное видео потасовки сегодня, 24 октября,появилось в Сети.Конфликт участников реалити-шоу произошел по несколькимпричинам. Во-первых, они оба считают себя достойными титула "Человек года", которыйвручается руководством шоу "Дом-2".Во-вторых, участники телестройки периодически позволяют обидныевысказывания как в эфирах, так и в социальных сетях в адрес друг друга. В-третьих,Дмитрий Дмитренко начал ревновать свою жену Ольгу Рапунцель к Иосифу Оганесяну. Иосиф часто обнимает супругу соперника.Последней каплей для Дмитренко стало заявление Рапунцель.Ольга сообщила, что Иосиф мечтает бросить свою жену Сашу Черно и уйти к ней.В итоге молодые люди сцепились на кухне. Дмитренко ругался сЧерно. В это время Оганесян набросился на него со спины и попытался удушить. Звезд разнял находящийся рядом Андрей Шабарин.Поклонники телестройки осудили Иосифа. Они пришли в ужас от его поступка. Многие отмечали, чтотолько подлые трусы набрасываются на противника со спины."Йося со спины... стремно конечно... а вообще они друг другастоят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот баба....всегда был бабой...со спины как крыса!!!!", "Капец...Черноходит так кошмар вообще босиком еще🤦🏻‍♀️ониходят в обуви все грязной типа помылась 😂", "Йося тихушник. Сзади нападает не мужчина", "Два петухатрусливых", "Как шакал со спинынакинулся!", "Устоявшаяся преступная группа Толстая отвлекает ипровоцирует, а мелкий нападает со спины😟", "Со спины👏браво йося, так даже бабы не дерутся..." -писали фанаты .