Звезды телестройки выясняют отношения. Иосиф Оганесян и Дмитрий
Дмитренко из шоу Дом-2 подрались. Полное видео потасовки сегодня, 24 октября,
появилось в Сети.
Звезды телестройки выясняют отношения. Иосиф Оганесян и Дмитрий
Дмитренко из шоу "Дом-2" подрались. Полное видео потасовки сегодня, 24 октября,
появилось в Сети.
Конфликт участников реалити-шоу произошел по нескольким
причинам. Во-первых, они оба считают себя достойными титула "Человек года", который
вручается руководством шоу "Дом-2".
Во-вторых, участники телестройки периодически позволяют обидные
высказывания как в эфирах, так и в социальных сетях в адрес друг друга. В-третьих,
Дмитрий Дмитренко начал ревновать свою жену Ольгу Рапунцель к Иосифу Оганесяну. Иосиф часто обнимает супругу соперника.
Последней каплей для Дмитренко стало заявление Рапунцель.
Ольга сообщила, что Иосиф мечтает бросить свою жену Сашу Черно и уйти к ней.
В итоге молодые люди сцепились на кухне. Дмитренко ругался с
Черно. В это время Оганесян набросился на него со спины и попытался удушить. Звезд разнял находящийся рядом Андрей Шабарин.
Поклонники телестройки осудили Иосифа. Они пришли в ужас от его поступка. Многие отмечали, что
только подлые трусы набрасываются на противника со спины.
"Йося со спины... стремно конечно... а вообще они друг друга
стоят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот баба....всегда был бабой...со спины как крыса!!!!", "Капец...Черно
ходит так кошмар вообще босиком еще🤦🏻♀️они
ходят в обуви все грязной типа помылась 😂", "Йося тихушник. Сзади нападает не мужчина", "Два петуха
трусливых", "Как шакал со спины
накинулся!", "Устоявшаяся преступная группа Толстая отвлекает и
провоцирует, а мелкий нападает со спины😟", "Со спины👏браво йося, так даже бабы не дерутся..." -
писали фанаты .