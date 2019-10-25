Певица пожаловалась поклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакована простудой.

Певица пожаловаласьпоклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакованапростудой.Исполнительницаподелилась фотографией без макияжа. Вид артистки ужаснул поклонников. ПолинаГагарина настолько разболелась, что стала почти неузнаваемой для некоторыхсвоих почитателей."Не припомню, чтобы я болела с такойпериодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... "Лунная призма, даймне силу" Помните откуда фраза?", – пожаловалась Полина Гагаринапоклонникам в "Инстаграм". Фолловеры посчитали, что такие негативные изменения вовнешности звезды связаны с ее сумасшедшим графиком, сообщаетМатериал дополняется