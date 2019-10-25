Певица пожаловалась
поклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакована
простудой.
Певица пожаловалась
поклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакована
простудой.
Исполнительница
поделилась фотографией без макияжа. Вид артистки ужаснул поклонников. Полина
Гагарина настолько разболелась, что стала почти неузнаваемой для некоторых
своих почитателей.
"Не припомню, чтобы я болела с такой
периодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... "Лунная призма, дай
мне силу" Помните откуда фраза?", – пожаловалась Полина Гагарина
поклонникам в "Инстаграм". Фолловеры посчитали, что такие негативные изменения во
внешности звезды связаны с ее сумасшедшим графиком, сообщает
Материал дополняется