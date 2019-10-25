На фоне масштабной антироссийской информационной кампании западные журналисты распространяли любую, пусть даже недостоверную, информацию о россиянах. Как показала практика, до сих пор не отказались от подобного подхода СМИ в Британии.

На фоне масштабной антироссийской информационной кампании западные журналисты распространяли любую, пусть даже недостоверную, информацию о россиянах. Как показала практика, до сих пор не отказались от подобного подхода СМИ в Британии.Россиянка Мария Бутина стала жертвой "охоты на ведьм", развернутой в США. Американцы обвинили девушку в том, что она якобы пыталась оказать влияние на их внутреннюю кухню, а едва ли не единственными доказательствами ее вины выступали привлекательная внешность россиянки и наличие у нее гражданства России.Примечательно, что страны Запада до сих пор не могут признать свою ошибку. Даже в Великобритании отказываются называть вещи своими именами, предпочитая вместо этого отговариваться пропагандистскими лозунгами.Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на передовицу британского издания The Times, передает "". "Отпущенная российская шпионка возвращается в Москву героем", – гласит заголовок. "Потрясающее лицемерие!", – оценил эксперт заход британских журналистов."Бутина в итоге не была обвинена в шпионаже, и судили ее в США за то, что всюду называется "гражданской дипломатией". Но это не мешает британским СМИ в заголовки выносить слова о "российской шпионке". Вот вам и высокие журналистские стандарты западной прессы", – добавил Владимир Корнилов.Материал дополняется.