У Влада Топалова в целом прекрасное будущее, хотя и не без сложностей. И касаются они, в основном, личной жизни певца.

У Влада Топалова в целомпрекрасное будущее, хотя и не без сложностей. И касаются они, в основном,личной жизни певца.В отношениях с телеведущейРегиной Тодоренко давно назрел кризис. Сейчас их отношения начинают понемногуналаживаться, но, к сожалению, быть вместе этой красивой паре не суждено,считает"После расставания с Региной уТопалова будет еще не одна избранница, но все отношения будут рано или поздноприходить к расставанию. Сложно сказать, почему все складывается именно так,ведь он действительно хочет крепкой семьи и любви "до гроба". Просто порой людиизначально выбирают тех, с кем есть накал страстей со знаком "минус", с кемотношения изначально не обещают быть основанными на взаимопонимании. К такой категориилюдей и относится Влад", – сказала в интервью "Дни.ру" таролог.Интересно то, насколько Топаловлюбит детей. "С каждой следующей девушкой он будет заводить ребенка, пока не обзаведетсяцелой толпой наследников. Надо отметить, что по количеству детей за свою жизньВлад обгонит даже семью Пугачевой. После сорока его ждет тихая семенная жизнь вокружении любимых детей", – предсказала Янко.21 Мар 2019 в 4:13 PDTМногим не дает покоя тема бурноймолодости артиста – его пагубных пристрастий. Злые языки то и дело говорят отом, что Влад на грани того, чтобы вновь сорваться. На самом деле это совсем нетак. "Я четко вижу, что к алкоголю и наркотикам он больше не вернется. Нонельзя отрицать, что бурная молодость не прошла бесследно для здоровья артиста.Сейчас он чувствует себя хорошо, но я вижу, что в какой-то момент у негоначнутся проблемы с почками и придется перенести операцию", – дала свой ответясновидящая.Что касается карьеры, тоумеренный успех всегда будет сопровождать его. Влад по натуре человек довольноскрытный, нельзя сказать, что он прирожденный артист, который живет ради славы.Если бы это было так, то он бы точно поехал на Евровидение вместо своегобывшего напарника по группе "Smash"Сергея Лазарева. Ему просто нравится заниматься музыкой и выступать, он этоделает себе в удовольствие. "Амбиций стать номером один у него нет.Соответственно и по карьере он будет продвигаться без заметных взлетов, всегдаприсутствуя на сцене, но не покоряя вершин эстрады. Всегда присутствовать всборных концертах у него получится, но собрать стадион – нет. Отмечу так же,что Топалов успешно реализуется в качестве ведущего. Как ведущий мероприятий онуже успел себя проявить и будет продолжать эти заниматься, но также онреализуется в качестве телеведущего. Новый интересный проект с его участием незаставит себя долго ждать", – добавила она.