Эксперты назвали профессии, которые наиболее востребованы в России сейчас и останутся ими в ближайшие несколько лет. В первую очередь это массовые профессии — бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Эксперты назвали профессии, которые наиболее востребованы в России сейчас и останутся ими в ближайшие несколько лет. В первую очередь это массовые профессии — бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.В ВНИИ труда рассказали RT, что все более востребованными становятся специалисты big data и облачных приложений. Также будут нужны люди дефицитных профессий, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.По мнению эксперта Ирины Волошиной, рынок труда постепенно меняется, но не настолько быстро, чтобы через 3-6 лет некоторые профессии полностью исчезли.Ранее депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что без работы могут остаться до 15 миллионов россиян, так как их профессии не будут востребованы. Прежде всего это продавцы, шоферы и охранники. Также из списка направлений, по которым ведется обучение в колледжах, исчезнет около 100 специальностей.