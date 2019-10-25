Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако позже выяснилось, что ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга.

В среду, 23 октября, маленькая девочка, идущая рядом со своей мамой по газону, прошла по канализационному люку и провалилась.У взволнованной девушки хватило сил отбросить тяжелую крышку люка, и она с помощью подбежавших очевидцев оперативно вызволила своего ребенка.Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.Официальных комментариев о состоянии девочки не поступало.