Вице-премьер Виталий Мутко одобрил передачу земли около ВлГУ под возведение нового объекта.

Глава региона Владимир Сипягин в социальной сети ВКонтакте сообщил об успешных переговорах с заместителем председателя правительства страны Виталием Мутко по «актуальным вопросам строительства во Владимирской области и планах по развитию региона». В том числе, как сообщили в «белом доме», по выделению земли по улице Мира.Передадут областиУчасток рядом со студенческим городком Владимирского государственного университета власти региона рассматривают как место, на котором построят многофункциональный спортивный центр.Альтернативной площадки, где можно построить такой объект, попросту нет. Для самой арены и парковки нужна площадь минимум в 3 гектара. Такой участок во Владимире нашёлся лишь один - около студенческого городка по улице Мира. Также рассматривали землю под застройку на Суздальском проспекте, но она оказалась вдвое меньше той, что нужна.Главной проблемой было то, что земля - федеральная собственность. От того, какой по размеру выделят участок, зависит, что именно разместят на новой спортивной арене.После длительных переговоров регион официально получил карт-бланш на землю. Вскоре федеральный оператор жилищного строительства ДОМ.рф, которому некоторое время назад передали землю из управления ВлГУ, переведёт участок площадью почти 9 га в собственность Владимирской области. По предварительным данным, старт строительства спортивной арены запланирован на 2021 год. Изменение собственника участков, а также разработка проектно-сметной документации для возведения объекта, как сообщают в администрации региона, могут состояться до конца следующего года.Доплывёмдо Олимпиады?Один из главных вопросов к новому спортивному объекту - что в нём разместят. По техническому заданию площадь основной арены спорткомплекса составит 72x36 метров, трибуны смогут вместить до 3,5 тысячи зрителей.В спортивном центре планируют и 8 тренировочных залов, 14 раздевалок, отдельные помещения для единоборств и игровых видов спорта, конференц-зал, медицинские кабинеты и прочее.Владимирские спортсмены очень просят сделать в ФСК 50-метровый плавательный бассейн. Причём просили даже у Владимира Путина, записав обращение на «Прямую линию» с президентом страны.Причина в том, что региональному спорту этот объект очень нужен. Именно в таком бассейне должны проходить тренировки для претендентов на участие в Олимпийских играх. Из-за того, что к соревнованиям такого уровня попросту негде готовиться (подходящий бассейн есть только в частном фитнес-центре), из владимирского спорта «уплыла» ковровчанка 17-летняя Анастасия Авдеева, одна из самых перспективных спортсменок в своем виде и потенциальный кандидат на участие в Олимпиаде. Она решила переехать в Калужскую область, где для подготовки девушке предоставили всё необходимое (олимпийский бассейн - в том числе). На следующих соревнования Авдеева будет представлять именно Калугу.