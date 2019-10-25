Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций был концептуально поддержан экспертами. Об этом сообщила сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Людмила Бокова. По ее словам, предложения специалистов учтут перед внесением документа в Госдуму.
Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций был концептуально поддержан экспертами. Об этом сообщила сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Людмила Бокова. По ее словам, предложения специалистов учтут перед внесением документа в Госдуму.
Обсуждения позволяют внести предложения, необходимые для
улучшения нормативно-правового акта, отметила законодатель. Помимо прочего,
эксперты размышляют над тем, как распространить опыт экспериментальной
территории на всю страну.
Главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика"
Андрей Ионин считает, что процесс должен быть максимально быстрым и
облегченным. К "регуляторным песочницам" нужно привлекать не только
отечественные, но и зарубежные компании, полагает эксперт.
В свою очередь глава Совета ТПП по развитию информационных
технологий и цифровой экономики Николай Комлев призвал создавать
"регуляторные песочницы" не только на центральных площадках. Их можно
разместить на Алтае или в Краснодаре, где хорошие условия для развития
сельского хозяйства, отметил эксперт. "Регионы станут зоной для
привлечения инвестиций", – сказал он.
В случае успешного эксперимента нужно ускорить внесение
изменений в законодательство, считают аналитики. В правительстве постараются
учесть предложения экспертного сообщества, сказал глава департамента правовых
основ цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев.
Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь
генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сенаторы готовы
помочь Минэкономразития ускорить работу над проектом закона. Позже
парламентарий уточнил, что документ внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю
сессию. Нормативно-правовой акт определяет порядок инициирования, реализации и
мониторинга эффективности экспериментальных правовых режимов в цифровой сфере.