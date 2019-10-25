Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций был концептуально поддержан экспертами. Об этом сообщила сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Людмила Бокова. По ее словам, предложения специалистов учтут перед внесением документа в Госдуму.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций был концептуально поддержан экспертами. Об этом сообщила сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Людмила Бокова. По ее словам, предложения специалистов учтут перед внесением документа в Госдуму.Обсуждения позволяют внести предложения, необходимые дляулучшения нормативно-правового акта, отметила законодатель. Помимо прочего,эксперты размышляют над тем, как распространить опыт экспериментальнойтерритории на всю страну.Главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика"Андрей Ионин считает, что процесс должен быть максимально быстрым иоблегченным. К "регуляторным песочницам" нужно привлекать не толькоотечественные, но и зарубежные компании, полагает эксперт.В свою очередь глава Совета ТПП по развитию информационныхтехнологий и цифровой экономики Николай Комлев призвал создавать"регуляторные песочницы" не только на центральных площадках. Их можноразместить на Алтае или в Краснодаре, где хорошие условия для развитиясельского хозяйства, отметил эксперт. "Регионы станут зоной дляпривлечения инвестиций", – сказал он.В случае успешного эксперимента нужно ускорить внесениеизменений в законодательство, считают аналитики. В правительстве постараютсяучесть предложения экспертного сообщества, сказал глава департамента правовыхоснов цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев.Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарьгенсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сенаторы готовыпомочь Минэкономразития ускорить работу над проектом закона. Позжепарламентарий уточнил, что документ внесут на рассмотрение Госдумы в осеннююсессию. Нормативно-правовой акт определяет порядок инициирования, реализации имониторинга эффективности экспериментальных правовых режимов в цифровой сфере.