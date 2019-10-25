Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева влезла в грязный скандал. Все началось с публикации на ее странице в социальной сети Instagram.

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева влезла в грязный скандал. Все началось с публикации на ее странице в социальной сети Instagram.В своем посте спортсменка стала унижать известных блогеров. Она считает несправедливым то, что Олимпийские чемпионы, люди, добившиеся мирового признания и уважения, не являются лидерами мнений."Почему таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь?🤔", – недоумевает легкоатлет.Исинбаева призналась, что находится в замешательстве. И спросила мнения на этот счет у своих фолловеров. Те, в свою очередь, не согласились с позицией звезды спорта. Более того, Елену начали буквально втаптывать в грязь.24 Окт 2019 в 1:50 PDT""Пустышки" они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея", "Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься, там вы можете быть инфлюинсерами", – писали возмущенные пользователи Сети."Нужно быть проще!", – спустила фанатка чемпионку с небес на землю.Напомним, три года назад спортсменка завершила свою карьеру. Тем не менее, она – двукратная олимпийская чемпионка. В 2012 году на Олимпийских играх она завоевала бронзу.