Папарацци поймали парочку в самые пикантные моменты. Эмма Уотсон и таинственный незнакомец целовались и обнимались на виду у обывателей.

Папарацци поймалипарочку в самые пикантные моменты. Эмма Уотсон и таинственный незнакомеццеловались и обнимались на виду у обывателей.Судя по всему, в личной жизни звезды "Гарри Поттера" произошли большиеперемены. Актрису заметили в паре с новым молодым человеком. Парочка вела себятак, как будто они готовы съесть друг друга.Эмму Уотсон и ее спутника сфотографировали после ланчана выходе из кафе Gail’s Bakery, передает Daily Mail. Артистка поцеловалавозлюбленного, когда разговаривала по телефону.Это на данный момент все, что знают СМИ. Что замужчина стал счастливчиком – пока неизвестно. Отметим, еще в августе бойфрендомЭммы Уотсон был Доминик Пьяцца.3 Ноя 2018 в 4:19 PDTМатериал дополняется