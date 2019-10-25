Папарацци поймали
парочку в самые пикантные моменты. Эмма Уотсон и таинственный незнакомец
целовались и обнимались на виду у обывателей.
Папарацци поймали
парочку в самые пикантные моменты. Эмма Уотсон и таинственный незнакомец
целовались и обнимались на виду у обывателей.
Судя по всему, в личной жизни звезды "Гарри Поттера" произошли большие
перемены. Актрису заметили в паре с новым молодым человеком. Парочка вела себя
так, как будто они готовы съесть друг друга.
Эмму Уотсон и ее спутника сфотографировали после ланча
на выходе из кафе Gail’s Bakery, передает Daily Mail. Артистка поцеловала
возлюбленного, когда разговаривала по телефону.
Это на данный момент все, что знают СМИ. Что за
мужчина стал счастливчиком – пока неизвестно. Отметим, еще в августе бойфрендом
Эммы Уотсон был Доминик Пьяцца.
3 Ноя 2018 в 4:19 PDT
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