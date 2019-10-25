По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ночь на пятницу, 25 октября, пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру, в том числе, в России, столкнулись со сбоями в их работе.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ночь на пятницу, 25 октября, пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру, в том числе, в России, столкнулись со сбоями в их работе.Неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 01:17 по московскому времени, передает ТАСС. Наибольшее число жалоб на сбои фиксируется в США, Канаде, Германии, Великобритании, Португалии и других европейских стран. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.Около 45 пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 34 процента сообщают о полном отключении социальной сети, еще 19 процентов испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.Около 83 процентов пользователей сервиса Instagram испытывают трудности с просмотром ленты новостей, еще 6 процентов не имеют возможности просматривать сообщения.