Горячее обсуждение вызвал законопроект об обязательном горячем питании для школьников. Чем и как кормить? Кто за это будет платить?

Горячее обсуждение вызвал законопроект об обязательном горячем питании для школьников. Чем и как кормить? Кто за это будет платить? Узнаем прямо сейчас. Один из членов рабочей группы по разработке проекта - депутат от Владимирской области Игорь Игошин. Он на прямой связи со студией «Вестей».- Во Владимирской области на протяжении многих лет было системно организовано питание горячее для учеников, прежде всего, начальных классов. Некоторое время назад из-за нехватки средств питание стало по ряду муниципалитетов отменяться. Здесь работа федерального законодателя не в том, чтобы критиковать, но и регулировать, есть результат или нет, и помогать финансово. Важно, что закон конкретно предусматривает гарантию на обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов. Вводится понятие "здоровое питание". Четко будут прописаны требования к качеству продуктов. И у родителей будет возможность контролировать, что их дети едят. Важно, что закон четко запрещает сырье с использованием из кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов. Сейчас есть критика, что мы ограничиваем возможности к доступу дешевого продукта, но я еще раз подчеркиваю, будет реальная помощь деньгами федеральными. Но при этом дети будут получать качественное питание. Я, как отец четверых детей,пониманию, как хорошо быть спокойным за своего ребенка.Екатерина Гусева