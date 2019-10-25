С проходящей в японском городе Иокогама выставки драгоценностей похищен 50-каратный бриллиант, рыночная цена которого составляет около 1,8 миллиона долларов. Момент кражи зафиксирован не был, личности похитителей неизвестны.

С проходящей в японском городе Иокогама выставки драгоценностей похищен 50-каратный бриллиант, рыночная цена которого составляет около 1,8 миллиона долларов. Момент кражи зафиксирован не был, личности похитителей неизвестны.Исчезновение обнаружил служитель выставки, витрина, в которой экспонировался бриллиант, оказалась незапертой. Полиция считает, что драгоценный камень был похищен в течение очень короткого промежутка времени. По предварительным данным, похитители могли действовать группой и, предположительно, имели сообщников среди персонала выставочного зала, передает ТАСС.