× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-izbrannica-bari-alibasova-obyavila-o-beremennosti.html" target="_blank">Избранница Бари Алибасова объявила о беременности</a> - Женщина, сообщившая о том, что ее якобы избил Бари Алибасов, выступила с новым заявлением. Она узнала, что ждет ребенка.