29-летний житель г. Покров заказывал через интернет сильнодействующие препараты для наращивания мышечной массы.

29-летний житель г. Покрова заказывал через интернет сильнодействующие препараты для наращивания мышечной массы. В составе препаратов оказались вещества, запрещенные к обороту в России. Использовать это средства он собирался только на себе. И вину свою в содеянном признал.Тем не менее, срок за преступление ему грозит немаленький – до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей, сообщают в областном УМВД