Ксения Собчак бурно отреагировала на шокирующую новость. Стало известно о зверском преступлении, в котором погиб Богомолов.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-kak-zhe-tak-sobchak-vzvyla-iz-za-zverskogo-ubijstva-bogomolova.html" target="_blank">Как же так: Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова</a> - Ксения Собчак бурно отреагировала на шокирующую новость. Стало известно о зверском преступлении, в котором погиб Богомолов.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2019-kak-zhe-tak-sobchak-vzvyla-iz-za-zverskogo-ubijstva-bogomolova.html]Как же так: Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова[/url] - Ксения Собчак бурно отреагировала на шокирующую новость. Стало известно о зверском преступлении, в котором погиб Богомолов.