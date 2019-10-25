России придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в 2020 году. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. По его словам, в своих прогнозах учитывает объем газа в украинских хранилищах, новые трубопроводы в обход Украины и контракты Газпрома.

России придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в 2020 году. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.По его словам, в своих прогнозах учитывает объем газа в украинских хранилищах, новые трубопроводы в обход Украины и контракты "Газпрома"."Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум", — утверждает чиновник.При этом Сологуб признал возможность временного прекращения транзита российского газа, к чему на Украине "активно готовятся".Договор на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. На прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Алексеем Миллером. Глава "Газпрома" рассказал, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта.В свою очередь глава Минэнерго России Александр Новак ранее отметил, что Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Киева. Пока никаких сигналов из Киева не поступало.