Реку Клязьму в районе Вязников обследует специальная комиссия, куда войдут эксперты из Владимирской области и Москвы.

Реку Клязьму в районе Вязников обследует специальная комиссия, куда войдут эксперты из Владимирской области и Москвы. Сообщил журналистам газеты “” депутат Госдумы Игорь Игошин. Они проведут все необходимые исследования и предложат комплекс мероприятий по сохранению реки.Особое внимание будет уделено трём наиболее проблемным местам. Первое – это водозабор. Там Клязьма пробивает себе русло в сторону озера Подгорное. Существует опасность, что река может дойти до улицы Фатьянова. Около спасательной станции река пытается вернуться в старое разветвлённое русло. В районе понтонного моста скапливается песок. Вода может размыть места крепления переправы. Третье слабое место - у деревни Олтушево. Там река уже подмывает дома."Администрация района готова работать с экспертами в тесном взаимодействии. Есть федеральная целевая программа очистки Волги, а Клязьма, как приток Оки, неразрывно связана с этой великой русской рекой", - отметил Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района.