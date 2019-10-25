Алла Пугачева представила анонсы своего юбилейного концерта, показы которого скоро пройдут в кинотеатрах. Сообщение Примадонна сопроводила новой фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.

Алла Пугачева представила анонсы своего юбилейного концерта, показы которого скоро пройдут в кинотеатрах. Сообщение Примадонна сопроводила новой фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.24 Окт 2019 в 10:29 PDTМатериал дополняется