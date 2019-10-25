Алла Пугачева представила анонсы своего юбилейного концерта, показы которого скоро пройдут в кинотеатрах. Сообщение Примадонна сопроводила новой фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-lico-preobrazivshejsya-pugachevoj-nazvali-posmertnoj-maskoj.html" target="_blank">Лицо преобразившейся Пугачевой назвали посмертной маской</a> - Алла Пугачева представила анонсы своего юбилейного концерта, показы которого скоро пройдут в кинотеатрах. Сообщение Примадонна сопроводила новой фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2019-lico-preobrazivshejsya-pugachevoj-nazvali-posmertnoj-maskoj.html]Лицо преобразившейся Пугачевой назвали посмертной маской[/url] - Алла Пугачева представила анонсы своего юбилейного концерта, показы которого скоро пройдут в кинотеатрах. Сообщение Примадонна сопроводила новой фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.