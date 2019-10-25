В футбольной Лиге Европы проходят матчи третьего тура групповых состязаний. В группе L сербский Партизан в Белграде принимал английский Манчестер Юнайтед. Все решил один гол гостей на исходе первого тайма. 1:0 – победа манкунианцев, которые лидируют в этом квартете.

В футбольной Лиге Европы проходят матчи третьего тура групповых состязаний. В группе "L" сербский "Партизан" в Белграде принимал английский "Манчестер Юнайтед". Все решил один гол гостей на исходе первого тайма. 1:0 – победа манкунианцев, которые лидируют в этом квартете.Стоит отметить, что эта победа стала для "МЮ" первой в серии из семи последних по времени матчей во всех турнирах. Успех гостям в столице Сербии принес гол Марсьяля, который на 43-й минуте реализовал пенальти. Стоит сказать, что англичане не имели подавляющего преимущества. Впрочем. Обе команды весьма неважно распорядились своими не слишком большими шансами на гол.В этой же группе голландский АЗ дома разгромил казахстанскую "Астану" – 6:0. В квартете лидирует "МЮ", набравший после первого круга 7 очков. У голландцев – 5 турнирных баллов, у "Партизана" – 4, "Астана" проиграла все три встречи.Результаты других матче третьего тура группового этапа Лиги Европы: "Янг Бойз" (Швейцария) – "Фейеноорд" (Голландия) – 2:0, "Сент-Этьен" (Франция) – "Александрия" (Украина) – 1:1, "Рома" (Италия) – "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – 1:1, "Порту" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1, "Слован" (Словакия) – "Вулверхэмптон" (Англия) – 1:2.