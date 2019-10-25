Завершились матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Интереснейший матч прошел в Глазго, где местный Селтик принимал в рамках группы Е итальянский Лацио. Гости из Рима уверенно начали встречу и даже повели 1:0, но в итоге пропустили два гола и уступили – 1:2.

Завершились матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Интереснейший матч прошел в Глазго, где местный "Селтик" принимал в рамках группы "Е" итальянский "Лацио". Гости из Рима уверенно начали встречу и даже повели 1:0, но в итоге пропустили два гола и уступили – 1:2.Первый тайм прошел в затяжной разведке, но на его исходе "гол в раздевалку" удался игроку гостей Лаццари. Во втором тайме "Селтик" постарался усилить давление на оборону итальянцев и та дважды не выдержала. Сначала Кристи сравнял счет, а затем Жюльен на 89-й минуте принес хозяевам победу.В этой же группе румынский ЧФР неожиданно выиграл в гостях у французского "Ренна" – 1:0. Теперь у "Селтика" 7 очков, у ЧФР – 6, "Лацио" идет третьим, набрав 3 турнирных балла, а "Ренн" замыкает таблицу, имея 1 очко за ничью с шотландцами.Результаты других матче третьего тура группового этапа Лиги Европы: "Арсенал" (Англия) – "Витория" (Португалия) – 3:2, "Айнтрахт" (Германия) – "Стандард" (Бельгия) – 2:1, "Динамо" (Киев, Украина) – "Копенгаген" (Дания) – 1:1, "Спортинг" (Португалия) – "Русенборг" (Норвегия) – 1:0, ПСВ (Голландия) – ЛАСК (Австрия) – 0:0.