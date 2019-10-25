Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву утром 26 октября.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву утром 26 октября.По словам дипломата, Госдепартамент США после неоднократных запросов российского посольства о процедуре возвращения Бутиной в Россию дал официальный ответ: 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города в миграционный центр в город Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву. Ее прибытие ожидается утром 26 октября, сообщает "Интерфакс".Как сообщалось, Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку до весны 2018 года обучалась в университете в Вашингтоне. Она была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев по обвинению в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом, признав себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти. Если бы россиянка не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.