Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу Прямой эфир на
телеканале Россия 1 разоблачил несколько знаменитых инстаграм-моделей. Как
оказалось, девушки оказывают интимные услуги за деньги. Среди тех, кого вывели
на чистую воду, оказалась бывшая участница шоу Дом-2 Дарья Друзьяк. Девушка
прославилась благодаря скандалу с певцом Александром Серовым.
Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу "Прямой эфир" на
телеканале "Россия 1" разоблачил несколько знаменитых инстаграм-моделей. Как
оказалось, девушки оказывают интимные услуги за деньги. Среди тех, кого вывели
на чистую воду, оказалась бывшая участница шоу "Дом-2" Дарья Друзьяк. Девушка
прославилась благодаря скандалу с певцом Александром Серовым.
Около года назад Дарья Друзьяк заявила на всю страну, что
была изнасилована артистом. Якобы в ту роковую ночь она забеременела от Александра
Серова.
Народный артист России обвинения отрицал и грозился засудить
экс-участницу шоу "Дом-2" за клевету. Позже Серов написал заявление в
Следственный комитет. Он обвинил Друзьяк в краже внушительной суммы
денег.
Какое-то время певец и бывшая жительница телестройки устраивали
разборки в студиях различных шоу, очерняли друг друга в соцсетях. Когда же
зрители потеряли интерес к их истории, Серов и Друзьяк объявили о примирении. Интересно,
что как только шумиха спала Дарья заявила, что пережила выкидыш.
И вот, спустя почти год мать неродившегося ребенка Александра Серова
Дарья Друзьяк вновь появилась в студии ток-шоу. В эфире программы Андрея
Малахова "Прямой эфир" девушку обвинили в проституции.
"Я могу позволить себе путешествовать. То, что вы
показывали, в каких-то группах сообщения, любой человек может взять мои фото и
видео и разместить, где угодно. Так это и происходит", – оправдывалась Дарья
Друзьяк.
Однако редакторы программы нашли контакты Друзьяк на сайте эскорт-услуг.
Они связались с агентом звезды шоу "Дом-2". За две с половиной тысячи долларов
удалось договориться с Дарьей о встрече.
Съемочная группа программы арендовала
роскошную яхту и наняла артиста, который должен был выдать себя за богатого
бизнесмена. Репортеры до последнего надеялись, что на подставное свидание с клиентом
приедет не Дарья, а девушка, выдающая себя за нее.
На встречу приехала сама Друзьяк. Выпив несколько бокалов, Дарья
согласилась уехать с мужчиной заграницу, и не просто так, а за гонорар – сто
тысяч рублей за ночь.
В студии ток-шоу были продемонстрировано кадры
скрытой съемки. На записи экс-участница шоу "Дом-2" обговаривает условия сделки
с подставным бизнесменом. Дарья Друзьяк недвусмысленно говорит об интиме.