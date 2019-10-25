Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 разоблачил несколько знаменитых инстаграм-моделей. Как оказалось, девушки оказывают интимные услуги за деньги. Среди тех, кого вывели на чистую воду, оказалась бывшая участница шоу Дом-2 Дарья Друзьяк. Девушка прославилась благодаря скандалу с певцом Александром Серовым.

Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу "Прямой эфир" нателеканале "Россия 1" разоблачил несколько знаменитых инстаграм-моделей. Какоказалось, девушки оказывают интимные услуги за деньги. Среди тех, кого вывелина чистую воду, оказалась бывшая участница шоу "Дом-2" Дарья Друзьяк. Девушкапрославилась благодаря скандалу с певцом Александром Серовым.Около года назад Дарья Друзьяк заявила на всю страну, чтобыла изнасилована артистом. Якобы в ту роковую ночь она забеременела от АлександраСерова.Народный артист России обвинения отрицал и грозился засудитьэкс-участницу шоу "Дом-2" за клевету. Позже Серов написал заявление вСледственный комитет. Он обвинил Друзьяк в краже внушительной суммыденег.Какое-то время певец и бывшая жительница телестройки устраивалиразборки в студиях различных шоу, очерняли друг друга в соцсетях. Когда жезрители потеряли интерес к их истории, Серов и Друзьяк объявили о примирении. Интересно,что как только шумиха спала Дарья заявила, что пережила выкидыш.И вот, спустя почти год мать неродившегося ребенка Александра СероваДарья Друзьяк вновь появилась в студии ток-шоу. В эфире программы АндреяМалахова "Прямой эфир" девушку обвинили в проституции."Я могу позволить себе путешествовать. То, что выпоказывали, в каких-то группах сообщения, любой человек может взять мои фото ивидео и разместить, где угодно. Так это и происходит", – оправдывалась ДарьяДрузьяк.Однако редакторы программы нашли контакты Друзьяк на сайте эскорт-услуг.Они связались с агентом звезды шоу "Дом-2". За две с половиной тысячи долларовудалось договориться с Дарьей о встрече.Съемочная группа программы арендовалароскошную яхту и наняла артиста, который должен был выдать себя за богатогобизнесмена. Репортеры до последнего надеялись, что на подставное свидание с клиентомприедет не Дарья, а девушка, выдающая себя за нее.На встречу приехала сама Друзьяк. Выпив несколько бокалов, Дарьясогласилась уехать с мужчиной заграницу, и не просто так, а за гонорар – стотысяч рублей за ночь.В студии ток-шоу были продемонстрировано кадрыскрытой съемки. На записи экс-участница шоу "Дом-2" обговаривает условия сделкис подставным бизнесменом. Дарья Друзьяк недвусмысленно говорит об интиме.