На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя обратился к европейским и американским партнерам. Он призвал их не раздавать советы другим, а реально помочь Сирии.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя обратился к европейским и американским партнерам. Он призвал их не раздавать советы другим, а реально помочь Сирии.Общим местом западной антироссийской информационной кампании стали заявления об ударах, которые якобы наносят ВКС России по гражданским целям на территории Сирии. Реальность раз за разом опровергает эти обвинения, однако оказываться от подобной риторики американские и европейские политики не спешат.В частности, о российских бомбардировках мирных целей в Сирии, традиционно без единого доказательства, заявил постпред Германии. Василий Небензя эту газетную утку разоблачил, а также посоветовал представителям Запада внимательнее присмотреться к своим собственным поступкам."Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны делать или чего мы не должны делать. Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия? Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа? Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся. Мы просто делаем", – цитирует постоянного представителя России при ООН.Материал дополняется.