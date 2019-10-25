Дочь Анны Седоковой покоряет мир высокой моды. Недавно у девушки состоялся дебютный показ, в котором она приняла участие в качестве модели.

Дочь Анны Седоковой покоряет мир высокой моды. Недавно у девушки состоялся дебютный показ, в котором она приняла участие в качестве модели.Радостной новостью Анна поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В своих сториз знаменитость выложила видео с модного показа, где поделилась подробностями мероприятия. Кроме того, звезде отечественного шоу-бизнеса показала фотографию сразу после ивента и поздравила обожаемое чадо "с почином"."Мое самое крутое счастье 💛Это мы с Алиной вчера возвращаемся с ее первого ( моего первого ) показа !!!!!! Аааааа!!! Как человек волновался ! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая", – сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос 🤪 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – рассказала Седокова.Она отметила, что перед выходом на подиум, сказала своей дочери всего две вещи – что ни при каких обстоятельствах Алина не должна выходить из сценического образа и что она очень любит дочь. Видимо, такие напутствия заботливой мамы дали хороший результат – показ прошел на славу. Правда, Анна уточнила, что со звездной семьей уже на утро случилась небольшая неприятность – они умудрились проспать в аэропорт. Впрочем, это оказалось не фатально."Мне кажется, это было невероятно ! И не важно, что только что, мы с тобой проспали самолет 😅Ведь главное это не останавливаться и продолжать идти к своей цели !! И не выходить из образа", – подытожила Седокова.24 Окт 2019 в 10:24 PDT