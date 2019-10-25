Популярный композитор Игорь Крутой побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Знаменитости обсудили многие вопросы.

Популярный композитор Игорь Крутой побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Знаменитости обсудили многие вопросы.В рамках большого интервью вопросы о популярности были неизбежны, в особенности, когда речь идет о достаточно ярких фигурах отечественного шоу-бизнеса. Регина поинтересовалась мнением Игоря, и он рассказал ей о том, что многие артисты становятся зависимыми от главного наркотика, который доступен только знаменитостям. В том числе и сам музыкант."У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик и крайне сложно соскочить", – Крутой. Впрочем, оно и неудивительно, ведь внимание поклонников – важная часть жизни артиста. Именно благодаря ему большая часть исполнителей и остается "на плаву".Стоит отметить, что в этом же шоу "Пятница с Региной" были затронуты темы предательства и измен. Так Игорь рассказал, что ему прошлось пройти через множество жизненных перипетий. Тем не менее, ему удалось сохранить позитивный взгляд на мир. Кроме того, мужчина не перестал доверять людям.19 Окт 2019 в 10:37 PDT"Я столько нарывался на предательство, на какие-то измены. Я не имею в виду женские. Мне мать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А я наученный, но какое-то время проходит, и все равно начинаю очаровываться", – откровенно поведал Крутой.