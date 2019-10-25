В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент Дни.ру, от станции Новокосино до Новогиреево поезда следуют с увеличенными ..

В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент "Дни.ру," от станции Новокосино до Новогиреево поезда следуют с увеличенными интервалами. Подробности уточняются.