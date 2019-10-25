В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент Дни.ру, от станции Новокосино до Новогиреево поезда следуют с увеличенными ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-na-oranzhevoj-vetke-moskovskogo-metro-proizoshel-sboj-foto.html" target="_blank">На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)</a> - В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент Дни.ру, от станции Новокосино до Новогиреево поезда следуют с увеличенными ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2019-na-oranzhevoj-vetke-moskovskogo-metro-proizoshel-sboj-foto.html]На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)[/url] - В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент Дни.ру, от станции Новокосино до Новогиреево поезда следуют с увеличенными ..