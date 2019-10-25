На бульваре Художника Иванова и повороте на Веризино будут оборудованы развязки

На рабочем совещании в белом доме и.о. начальника ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов особо акцентировал внимание на ликвидации съездов (выездов) на федеральную трассу в черте города. Таких развязок во Владимире 7, они все оснащены светофорами. Вопрос о том, какие из съездов оставят, какие уберут, пока остается открытым. Уже решено, что на бульваре Художника Иванова и повороте на Веризино будут оборудованы развязки. Их проекты должны быть готовы к концу этого года.Мэрия города считает, что закрытие поворотов на улице Безыменского и к Тандему вызовет массу неудобств для граждан и станет причиной транспортного коллапса в Добром.Для безопасности пешеходов до конца года на трассе должны появится еще 6 надземных переходов. А «невостребованные» остановки должны быть ликвидированы, сообщает