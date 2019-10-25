На территории учебного центра Военной академии в поселке Черноморское в Одесской области трое курсантов подорвались на снаряде американского производства. По факту произошедшего военная прокуратура начала проверку.

На территории учебного центра Военной академиив поселке Черноморское в Одесской области трое курсантов подорвались на снаряде американского производства. По факту произошедшего военная прокуратура начала проверку.Эксперты не раз отмечали, что украинская армия несет потери не только во время активных боевых действий против населения Донбасса. Опасны для ВСУ и времена перемирия – в сводках новостей попадаются отчеты о гибели военнослужащих в пьяных драках, ранениях из-за некачественной техники и других проблемах, "выкашивающих" ряды подконтрольных Киеву силовиков даже в мирное время.Как показала практика, опасность подстерегает украинских военных даже в глубоком тылу во время обучения ратного дела. При этом доверять нельзя не только тому, что было сделано руками украинских умельцев – угрозу таит в себе и иностранное вооружение. Очередным доказательством этого тезиса послужил инцидент на полигоне близ поселка Черноморское в Одесской области.Трое курсантов обнаружили в поле неразорвавшийся боеприпас американского производства, который остался там с прошлых учений, передает "". Они решили отнести его поближе к дороге и даже успешно справились с транспортировкой. Однако после этого отойти на безопасное расстояние не успели – боеприпас сдетонировал.Материал дополняется.