Исполнительница выложила в свой Инстаграм кадр с бэкстейджа съемок нового клипа. Реакция многих поклонников оказалась негативной: певицу Нюшу обвинили в злоупотреблении инъекциями красоты.

Исполнительница выложила в свой "Инстаграм" кадр сбэкстейджа съемок нового клипа. Реакция многих поклонников оказаласьнегативной: певицу Нюшу обвинили в злоупотреблении инъекциямикрасоты.Звезда перестала быть похожей на саму себя. Некоторые фолловеры даже неузнали артистку. Они отметили, что разочарованы изменениями во внешностизвезды."Была такая хорошая девочка, а теперь в лице куча филлеров и ботокса","Нюша, где твое лицо?", "На себя не похожа, зачем вы себя обкалываете, так чтоне узнать?", "Лицо аж перекосило", "Что она с собой сделала? Это уже не Нюша","На себя не похожа, раньше лучше была", "Лицо ненатуральное стало", – прокомментировалипост подписчики.Некоторые пользователи соцсети отметили, что певица Нюша стала похожа на ДженниферЛопес и Ариану Гранде. Однако фанатам дорога именно их любимая артистка, а некопия зарубежных див.24 Окт 2019 в 1:45 PDTОтметим, что для многихподписчиков вмешательство инъекций во внешность исполнительницы очевидно. Пухлыегубы, выдающиеся скулы, отсутствие морщин – все это наводит на мысль, чтодевушка не раз обращалась к косметологам. При этом сама подобныевмешательства отрицает.Напомним, ранее артистка рассказала подписчикам об одном походе к хирургу,благодаря которому избавилась от своей фирменной родинки. "С эстетической точкизрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а ещеначала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Давно было порапринять кардинальное решение", – делилась