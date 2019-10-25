Исполнительница выложила в свой Инстаграм кадр с
бэкстейджа съемок нового клипа. Реакция многих поклонников оказалась
негативной: певицу Нюшу обвинили в злоупотреблении инъекциями
красоты.
Исполнительница выложила в свой "Инстаграм" кадр с
бэкстейджа съемок нового клипа. Реакция многих поклонников оказалась
негативной: певицу Нюшу обвинили в злоупотреблении инъекциями
красоты.
Звезда перестала быть похожей на саму себя. Некоторые фолловеры даже не
узнали артистку. Они отметили, что разочарованы изменениями во внешности
звезды.
"Была такая хорошая девочка, а теперь в лице куча филлеров и ботокса",
"Нюша, где твое лицо?", "На себя не похожа, зачем вы себя обкалываете, так что
не узнать?", "Лицо аж перекосило", "Что она с собой сделала? Это уже не Нюша",
"На себя не похожа, раньше лучше была", "Лицо ненатуральное стало", – прокомментировали
пост подписчики.
Некоторые пользователи соцсети отметили, что певица Нюша стала похожа на Дженнифер
Лопес и Ариану Гранде. Однако фанатам дорога именно их любимая артистка, а не
копия зарубежных див.
24 Окт 2019 в 1:45 PDT
Отметим, что для многих
подписчиков вмешательство инъекций во внешность исполнительницы очевидно. Пухлые
губы, выдающиеся скулы, отсутствие морщин – все это наводит на мысль, что
девушка не раз обращалась к косметологам. При этом сама подобные
вмешательства отрицает.
Напомним, ранее артистка рассказала подписчикам об одном походе к хирургу,
благодаря которому избавилась от своей фирменной родинки. "С эстетической точки
зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а еще
начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Давно было пора
принять кардинальное решение", – делилась