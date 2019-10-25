Специалисты ВНИИ труда перечислили профессии, которые будут востребованы в России в ближайшем будущем. Список возглавили бухгалтер, преподаватель, повар, кондитер, бармен и официант, ..

Специалисты ВНИИ труда перечислили профессии, которые будут востребованы в России в ближайшем будущем. Список возглавили бухгалтер, преподаватель, повар, кондитер, бармен и официант, передает .Большим спросом будут также пользоваться профессии, которые считаются дефицитными. В их число входят инженер-химик, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, менеджер контроля качества биотехнологического производства и тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, сообщает телеканал "".Развитие технологического процесса обеспечило появление профессий, которые в будущем с большой вероятностью будут пользоваться популярностью у россиян. Среди них – специалисты в области новой производственной и строительной техники, уточняет "".