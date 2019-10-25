Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. Выдача займа зависит от движения Минска в направлении интеграции с Москвой, отмечали в российском правительстве. По мнению экспертов, Батька опасается частичной потери Белоруссией независимости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. Выдача займа зависит от движения Минска в направлении интеграции с Москвой, отмечали в российском правительстве. По мнению экспертов, Батька опасается частичной потери Белоруссией независимости.
В Минске не рассматривают кредит в 600 миллионов долларов от
России в качестве источника финансирования. Об этом заявил министр финансов
Белоруссии Максим Ермолович. "Беларусь обеспечена источниками
финансирования в текущем году, и есть четкое понимание по данным источникам на
2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно
нет", – цитирует чиновника interfax.by.
Получается, что высокопоставленный чиновник изменил свою
позицию или он просто лукавит, ведь в начале года министр высказывал другую
точку зрения. Тогда он рассказывал, что Минск обратился к Москве за кредитом на
600 миллионов долларов. В Кремле приняли положительное решение.
Почему сейчас белорусское руководство во главе с делает вид, что эти
деньги ему не нужны, задается вопросом белорусское издание
"Солидарность". В Кремле поставили выдачу кредита в зависимость от
дальнейшего движения по пути интеграции двух стран. что приведет к потере
Минском части независимости, отмечает портал.
Это оскорбило , полагают журналисты. Они
напомнили слова президента, сказанные во время очередного
"недопонимания" с Россией 10 лет назад: "Никаких вымаливаний и
выпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, и
мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".
Когда Лукашенко просит новый кредит.
— Свабодка (@svabodka)