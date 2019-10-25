Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. Выдача займа зависит от движения Минска в направлении интеграции с Москвой, отмечали в российском правительстве. По мнению экспертов, Батька опасается частичной потери Белоруссией независимости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. Выдача займа зависит от движения Минска в направлении интеграции с Москвой, отмечали в российском правительстве. По мнению экспертов, Батька опасается частичной потери Белоруссией независимости.В Минске не рассматривают кредит в 600 миллионов долларов отРоссии в качестве источника финансирования. Об этом заявил министр финансовБелоруссии Максим Ермолович. "Беларусь обеспечена источникамифинансирования в текущем году, и есть четкое понимание по данным источникам на2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютнонет", – цитирует чиновника interfax.by.Получается, что высокопоставленный чиновник изменил своюпозицию или он просто лукавит, ведь в начале года министр высказывал другуюточку зрения. Тогда он рассказывал, что Минск обратился к Москве за кредитом на600 миллионов долларов. В Кремле приняли положительное решение.Почему сейчас белорусское руководство во главе с делает вид, что этиденьги ему не нужны, задается вопросом белорусское издание"Солидарность". В Кремле поставили выдачу кредита в зависимость отдальнейшего движения по пути интеграции двух стран. что приведет к потереМинском части независимости, отмечает портал.Это оскорбило , полагают журналисты. Онинапомнили слова президента, сказанные во время очередного"недопонимания" с Россией 10 лет назад: "Никаких вымаливаний ивыпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, имы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".Когда Лукашенко просит новый кредит.— Свабодка (@svabodka)