Вся страна обеспокоена состоянием певицы Полины Гагариной. Накануне звезда опубликовала важное известие, которое еще больше расстроило его поклонников.

Вся страна обеспокоена состоянием певицы Полины Гагариной. Накануне звезда опубликовала важное известие, которое еще больше расстроило его поклонников.По словам артистки, ее сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке – в Конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Гагарина также подчеркнула, что все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату.Кроме того, Полина публично извинилась перед всеми собиравшимися на ее выступление фанатами. А в конце искренне поблагодарила за поддержку и понимание."В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре", – заявила не теряющая надежды знаменитость.25 Окт 2019 в 12:28 PDTПоклонники, конечно, очень огорчились и не скрывали этого. Тем не менее, они постарались приободрить Гагарину и от всей души пожелали ей скорейшего выздоровления. "Мы очень расстроены, очень, но если бы с плохим самочувствием вышла, переживали бы не меньше! Пожалуйста, береги себя! Ждем встречи! Пожалуйста, выздоравливай и долечивайся!🌹", "Ваше здоровье – самое главное🙏🏼 Поправляйтесь скорее и берегите себя👸🏼❤️", – писали обеспокоенные фолловеры.