Выступление Владимира Зеленского на встрече нормандской четверки может обернуться провалом, уверен эксперт. Украинский лидер не готов отстаивать интересы государства.

Выступление Владимира Зеленского на встрече "нормандской четверки" может обернуться провалом, уверен эксперт. Украинский лидер не готов отстаивать интересы государства.Бывший советник губернатора Донецкой области Константин Батозский считает, что для Владимира Зеленского нет смысла участвовать во встрече "нормандской четверки", посвященной вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Президент не готов отстаивать украинскую версию истории. Более того, западные коллеги больше не поддерживают его.Эксперт добавил, что украинский лидер может встретиться с президентом России на любых других мероприятиях. "Мы не можем туда(встреча "нормандской четверки". – Прим. авт.)ехать, чтобы посмотреть на Владимира Путина. Это глупость! Нам не надо с ним искать встречи, мы можем с ним пересечься во множестве других форматов", – отметил он.22 Окт 2019 в 4:01 PDTМатериал дополняется.