Механик Владимир Чернышев делает железные скульптуры из автомобильных деталей и украшает ими город. Почему свои работы автор устанавливает по ночам?

Механик Владимир Чернышев делает железные скульптуры из автомобильных деталей и украшает ими город. Почему свои работы автор устанавливает по ночам?Эти скульптуры появляются в Александрове по ночам. Их видят только камеры наблюдения.Собака - первый ночной страж Александрова. Несмотря на оскал, безобидна. Чем воспользовались недобрые люди - сломали ей челюсть. Сейчас Владимир реанимирует животное - и скоро оно вернется охранять территорию. Скульптор надеется, что она больше не даст себя в обиду.Владимир Чернышев, скульптор: "Для лап, когтей здесь колодки тормозные от машин, рычаги. В общем-то, корзина сцепления, натяжные ролики, наконечники, ступочные подшипники, все что угодно - шестерни. Всё, что касается машин, можно найти здесь."Владимир работает механиком, и машинного "добра" у него хватает. Каждая деталь идет впрок - в одной скульптуре их около полутора тысяч. В Александрове - пять железных жителей. И вот - самый знаменитый из них.Анастасия Сахарова: "Эта рыба уже стала достопримечательностью Александрова - с ней фотографируются местные жители. Кстати говоря, у нее самая сложная конструкция - корпус двигается во все стороны. И у нее установлены солнечные батареи, поэтому ночью светятся глаза."В пасмурную погоду глаза не светятся, но батареи можно "зарядить" фонариком от телефона. Рыба - самое хрупкое железное создание. На днях ей оторвали плавник. И пока только это останавливает Владимира создавать новые скульптуры. Да и с городскими архитекторами договориться не удалось.Владимир Чернышев, скульптор: "Сказал, что ставьте, где угодно в городе, только не на набережной. И поэтому она здесь. Все довольны, все фоткаются, всем нравится. И я особо уже не переживаю, что придет кто-то и ее снесет."Чиновники относятся к его творчеству лояльно, но жители ломали каждую скульптуру хотя бы раз. Кроме "Железного человека" с вырванным сердцем. Это самая символичная работа Владимира. Ее украшают надписи "боль" и "счастье для слабаков". Но, несмотря на депрессивный настрой, железный человек оказался самым стойким. Он - единственный персонаж, который смело предстал перед александровской публикой днем. Остальные продолжают появляться только после заката.Владимир Чернышев, скульптор: "Ночью, потому что никто не мешает. Никаких вопросов. И это самое интересное, потому что с утра что-то появится. Никто ничего не знает. Не знает, где появится и что появится."Где и когда появится следующий ночной страж - Владимир всегда держит втайне. Задумки уже есть. Правда, как защитить свои работы от вандалов - пока не придумал.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"