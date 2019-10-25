О вокальном таланте Ольги Бузовой ходят довольно противоречивые мнения. Тем не менее, в этот раз певицу разнесли за кавер на знаменитый хит.
О вокальном таланте Ольги Бузовой ходят довольно противоречивые мнения. Тем не менее, в этот раз певицу разнесли за кавер на знаменитый хит.
Бузова поделилась видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем девушка перепела почти что легендарную композицию Джо Дассена – "Если б не было тебя". Таким образом знаменитость решила признаться в любви к своим поклонникам. Стоит отметить, что Ольга довольно трепетно относится к фанатам и всегда обращается к ним "мои хорошие".
Публикацию звезда отечественного шоу-бизнеса подписала так: "
Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. ❤🙏🏻Именно с вас все начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней.🥰 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)".
Впрочем, то ли из-за нахлынувших чувств, то ли из-за влажного воздуха на яхте Ольга несколько раз промахнулась мимо нот, а где-то и вовсе не дотянула партию. Разумеется, ждущие своего "звездного часа" хейтеры не могли упустить шанс поглумиться над девушкой. Многие высказали мнение, что Бузовой стоит развивать музыкальный слух, а также записаться на курсы вокала.
24 Окт 2019 в 8:59 PDT
"А слуха совсем ведь нет. Да и голоса.....ну зато бабло есть....и это неоспоримый факт...", "
Как тебе не стыдно так петь...", "
Оля пой под фанеру! Иначе это слушать не возможно", "
Ну нет же слуха даже...о какой песне вообще можно говорить. Как обрабатывают тщательно записи...кошмар", "Спела очень фальшиво. Вокалом надо заниматься день и ночь", – выразили свою точку зрения подписчики Ольги.