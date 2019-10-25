О вокальном таланте Ольги Бузовой ходят довольно противоречивые мнения. Тем не менее, в этот раз певицу разнесли за кавер на знаменитый хит.

О вокальном таланте Ольги Бузовой ходят довольно противоречивые мнения. Тем не менее, в этот раз певицу разнесли за кавер на знаменитый хит.Бузова поделилась видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем девушка перепела почти что легендарную композицию Джо Дассена – "Если б не было тебя". Таким образом знаменитость решила признаться в любви к своим поклонникам. Стоит отметить, что Ольга довольно трепетно относится к фанатам и всегда обращается к ним "мои хорошие".Публикацию звезда отечественного шоу-бизнеса подписала так: "Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. ❤🙏🏻Именно с вас все начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней.🥰 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)".Впрочем, то ли из-за нахлынувших чувств, то ли из-за влажного воздуха на яхте Ольга несколько раз промахнулась мимо нот, а где-то и вовсе не дотянула партию. Разумеется, ждущие своего "звездного часа" хейтеры не могли упустить шанс поглумиться над девушкой. Многие высказали мнение, что Бузовой стоит развивать музыкальный слух, а также записаться на курсы вокала.24 Окт 2019 в 8:59 PDT"А слуха совсем ведь нет. Да и голоса.....ну зато бабло есть....и это неоспоримый факт...", "Как тебе не стыдно так петь...", "Оля пой под фанеру! Иначе это слушать не возможно", "Ну нет же слуха даже...о какой песне вообще можно говорить. Как обрабатывают тщательно записи...кошмар", "Спела очень фальшиво. Вокалом надо заниматься день и ночь", – выразили свою точку зрения подписчики Ольги.