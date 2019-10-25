25 октября с 9 утра и до 6 вечера там будут ждать налогоплательщиков – физических лиц.

25 октября с 9 утра и до 6 вечера там будут ждать налогоплательщиков – физических лиц. Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах. Специалисты налоговой службы ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность."Радио России-Владимир"