Дочь Веры Брежневой Соня нечасто балует фолловеров снимками в социальной сети. Но, как говорится, редко, но метко.

Дочь Веры Брежневой Соня нечасто балует фолловеров снимками в социальной сети. Но, как говорится, редко, но метко.На этот раз звездная наследница опубликовала соблазнительное фото в черном усыпанном стразами мини-бикини. При этом юная девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы."Скучаю по лету", – подписала кадр Соня.Поклонникам явно пришелся по душе новый пост. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы всевозможными комплиментами. "Такая женщина красивая😇", "Прекрасная😍", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка💔", – не скрывали своего восхищения обожатели."Грудь – огонь🔥", – высказался восторженный фолловер.Конечно, пользователи Сети не забыли упомянуть и знаменитую родительницу Сони. "Красивая и стройная, как мама😊👍💗", – отметила фанатка.24 Окт 2019 в 10:28 PDTНапомним, недавно звездная наследница публично поздравила с днем рождения своего бойфренда. Как писали ранее , ее избранником стал музыкант Мэтт Кэннон.